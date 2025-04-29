У ЄС до квітня 2026 року продовжили санції проти причетних до дестабілізації Молдови

Санкції стосуються 16 осіб та двох суб'єктів

Європейська Рада вирішила до 29 квітня 2026 року продовжити обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Ці обмежувальні заходи наразі застосовуються до 16 фізичних та 2 юридичних осіб.

Зазначається, що тим, які є у санкційному списку, заморожують активи. Також їм заборонено надавати кошти чи економічні ресурси, прямо чи опосередковано. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки. Їм заборонено прибувати та проїжджати транзитом через території держав-членів ЄС.