У ЄС готують новий пакет санкцій проти рф до засідання Європейської ради в жовтні

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти росії можуть ухвалити на засіданні Європейської ради 6-7 жовтня.

Про це у четвер, 22 вересня, пише Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

Сьогодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією встановити додатковий контроль за експортом цивільних технологій ЄС до росії.

"Вона сказала, по-перше, що, звісно, ​​будуть розглянуті санкції проти фізичних та юридичних осіб. А, по-друге, вона заявила, що ми запропонуємо додатковий експортний контроль над цивільними технологіями. Тобто контроль над експортом Європейського Союзу до росії", – повідомив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Очікується, що обмеження цін на російську нафту відповідатиме кроку, про який домовляється G7.

Серед інших заходів розглядаються обмеження експорту предметів розкоші. Польща та країни Балтії пропонують заборонити імпорт російських діамантів та конфіскувати заморожені російські активи в Європі, але останнє, ймовірно, не підтримає більшість членів ЄС, пише агентство.

Раніше повідомлялось, що країни Великої сімки не визнають псевдореферендуми росії на окупованих територіях України, у відповідь буде запроваджено нові санкції.