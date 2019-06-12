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У ЄС кількість авіапасажирів сягнула за рік рекордного показника в 1,1 млрд

У 2018 році найбільше авіапасажирів було зафіксовано у Великій Британії (272 млн), Німеччині (222 млн), Іспанії (221 млн), Франції (162 млн) та Італії (153 млн.)
У 2018 році внутрішні перевезення в ЄС складали майже половину (46%) загальної кількості авіаперевезень, а перевезення поза ЄС - третину (37%).
У ЄС кількість авіапасажирів сягнула за рік рекордного показника в 1,1 млрд Аеропорт імені Джона Кеннеді Фото: bilet-avia.ru

У  2018 році в Європейському Союзі повітряним транспортом скористалися 1,1 мільярда пасажирів, що на 6% у порівнянні з 2017 роком і на 43% у порівнянні з 2010 роком, повідомляє "Економічна правда".

У 2018 році внутрішні перевезення в ЄС складали майже половину (46%) загальної кількості авіаперевезень, а перевезення поза ЄС - третину (37%).

Фото: Економічна правда

У 2018 році найбільше авіапасажирів було зафіксовано у Великій Британії (272 млн), Німеччині (222 млн), Іспанії (221 млн), Франції (162 млн) та Італії (153 млн).

Кількість перевезених повітряних пасажирів у 2018 році зросла у всіх державах-членах ЄС у порівнянні з 2017 роком. Найбільше зростання було зафіксовано у Литві (+19%), Латвії, Польщі та Словаччині (усі +16%).

 

Фото: Економічна правда

Найзавантаженішим аеропортом ЄС у 2018 році був лондонській "Хітроу", через який пройшли 80 мільйонів пасажирів, пасажиропотік тут зріс на 3% у порівнянні з 2017 роком.

У першу трійку входять також паризький аеропорт імені Шарля де Голля (72 млн, +4%), та амстердамський "Схіпхол" (71 мільйон, +4%).

Загалом зростання кількості пасажирів зафіксовано у всіх топ-30 аеропортах ЄС, крім Гамбурга (-2%) та Дюссельдорфа (-1%).

Найбільше зростання показали аеропорти Будапешта (+14%) та Варшави (+13%).

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06 12 2019 16:31
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