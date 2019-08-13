У ЄС можуть оштрафувати Facebook за порушення правил захисту даних вже до кінця 2019 року Один з представників ірландського регулятора зазначив, що вже до кінця вересня там мають схвалити перші проєкти рішень щодо Facebook

Ірландський регулятор, який відповідає за захист персональних даних, перебуває на завершальному етапі розгляду справи проти Facebook, у якій на компанію можуть накласти велетенські штрафи за порушення у сфері захисту даних користувачів.

Фото: Reuters

Справу проти Facebook провадять саме в Ірландії через те, що у цій країні знаходиться європейська штаб-квартира компанії. У разі доведення порушення на Facebook можуть накласти штраф відповідно до загального регламенту ЄС щодо захисту даних, повідомляє "Громадське". Один з представників ірландського регулятора зазначив, що вже до кінця вересня там мають схвалити перші проєкти рішень щодо Facebook та направити їх до відповідних регуляторів країн ЄС. Це запустить процес затвердження рішень регулятора, який триватиме до кінця 2019 року та початку 2020 року, коли американській компанії доведеться виплатити встановлений штраф. Нагадаємо, що Facebook заплатить рекордні п'ять мільярдів доларів штрафу за витік даних.

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