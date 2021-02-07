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У ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з пакетом інвестицій на 2,3 млрд євро

Інвестиції мають сприяти відновленню після епідемії коронавірусу та посиленню стійкості країн "Східного партнерства"
У ЄС підготували план подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.
У ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з пакетом інвестицій на 2,3 млрд євро Фото: afp.com

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це оголосив речник Єврокомісії Петер Стано на щоденному брифінгу. 

"Цей комплексний порядок денний включає розвиток торгівлі, створення нових робочих місць, інвестиції в інфраструктуру, посилення демократичних інституцій та верховенства права, підтримку "зеленого" та цифрового переходу, просування ідей справедливого суспільства з гендерною рівністю та інклюзивністю", - зазначив Петер Стано.

У комюніке деталізують, що ці цілі підкріплюються інвестиційним планом у розмірі 2,3 млрд євро у вигляді грантів, гарантій та змішаних інструментів, з можливістю залучити до 17 млрд євро публічних та приватних інвестицій. Це має сприяти відновленню після епідемії коронавірусу та посиленню стійкості країн "Східного партнерства" у довгостроковій перспективі.

Серед іншого, йдеться про підтримку малого й середнього бізнесу, будівництво або оновлення 3000 км пріоритетних автошляхів і залізниці, боротьбу з корупцією, скорочення споживання електроенергії на 20% у 250 тисячах домогосподарств, покращення якості води й повітря, покращення доступу до інтернету, допомогу з вакцинацією медпрацівників, допомогу громадським організаціям і незалежним медіа, можливості поїздок для 70 000 студентів та дослідників. 

Пропозицію обговорюватимуть всередині ЄС та з країнами-партнерами перед наступним самітом "Східного партнерства" у грудні 2021 року. 

На запитання ЗМІ Петер Стано уточнив, що план охоплює у тому числі Білорусь - попри заяву офіційного Мінська про призупинення участі у "Східному партнерстві".

"Так, він (план) включає народ Білорусі. Як відомо, у зв’язку з поведінкою режиму Лукашенка фактично всі контакти і співпраця з ним призупинені, і ЄС дуже чітко заявив свою позицію у зв’язку з неприйнятними репресіями в країні… Ми запровадили санкції, але й підкреслили, що це не впливає на наші контакти з народом Білорусі, з громадянським суспільством. Врешті, "Східне партнерство" - це про створення переваг для людей. Тож ми продовжимо робити максимум з того, що можемо, і наші ініціативи включатимуть Білорусь - але у межах "червоних ліній", які визначені позицією ЄС у зв’язку з тим, що відбувається в країні", - прокоментував речник. 

Він нагадав, що ЄС тримає наготові пакет у розмірі 3 млрд євро для Білорусі на випадок, якщо країна піде демократичним шляхом.  

"Східне партнерство" - ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів - Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.

Нагадаємо, що Євросоюз інвестував ₴600 мільйонів у підтримку бізнесу на Сході України

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02 07 2021 14:35
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