У ЄС попередили, що санкції Трампа проти МКС загрожують розслідуванням злочинів рф в Україні

Введення санкцій щодо посадових осіб Міжнародного кримінального суду може перешкодити розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.

Рішення президента США Дональда Трампа про санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) може “загрожувати пошуку справедливості в Україні”.

Про це заявили в Європейській комісії, висловивши повну підтримку незалежності та неупередженості трибуналу, повідомляють Euronews.

З березня 2022 року МКС розслідує обвинувачення проти росії у воєнних злочинах в Україні. Суд видав ордери на арешт шести високопосадовців Кремля, включно з президентом путіним, якого звинувачують у віддачі наказу про незаконну депортацію українських дітей до росії.

Введення санкцій щодо посадових осіб МКС може перешкодити цим розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.