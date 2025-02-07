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У ЄС попередили, що санкції Трампа проти МКС загрожують розслідуванням злочинів рф в Україні

07 лютого 2025, 13:29
У ЄС попередили, що санкції Трампа проти МКС загрожують розслідуванням злочинів рф в Україні
Фото: з вільного доступу
Введення санкцій щодо посадових осіб Міжнародного кримінального суду може перешкодити розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.
Рішення президента США Дональда Трампа про санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) може “загрожувати пошуку справедливості в Україні”.
 
Про це заявили в Європейській комісії, висловивши повну підтримку незалежності та неупередженості трибуналу, повідомляють Euronews.
 
З березня 2022 року МКС розслідує обвинувачення проти росії у воєнних злочинах в Україні. Суд видав ордери на арешт шести високопосадовців Кремля, включно з президентом путіним, якого звинувачують у віддачі наказу про незаконну депортацію українських дітей до росії.
 
Введення санкцій щодо посадових осіб МКС може перешкодити цим розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.
 
МКС гарантує відповідальність за міжнародні злочини та дає голос жертвам у всьому світі. Суд повинен мати можливість вільно боротися з глобальною безкарністю”, ‒ заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.
 
Представник Комісії висловив жаль з приводу указу Трампа, заявивши, що він “є серйозним викликом роботи МКС, оскільки може вплинути на поточні розслідування та розгляди справ, зокрема щодо України, вплинувши на багаторічні зусилля щодо забезпечення відповідальності в усьому світі”.
 
Він додав, що Єврокомісія відслідковуватиме наслідки рішення Трампа та “оцінюватиме можливі подальші кроки”.
 
Президент Європейської ради Антоніу Кошту зі свого боку заявив: “Накладення санкцій на МКС загрожує незалежності Суду та підриває систему міжнародного кримінального правосуддя в цілому”.

 

МКСсанкціїДональд Трампвійна в Україні

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