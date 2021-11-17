ПОЛІТИКА НОВИНИУ випадку загострення ситуації на кордонах Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ЄС розповіли, як будуть діяти у разі загострення ситуації на кордонах України
Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу
Фото: google.com
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі.
Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель.
Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.
Разом з цим Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.
Як повідомлялося, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.
Тим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.
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