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У ЄС розповіли, як будуть діяти у разі загострення ситуації на кордонах України

Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу
У випадку загострення ситуації на кордонах Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.
У ЄС розповіли, як будуть діяти у разі загострення ситуації на кордонах України Фото: google.com
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".
 
"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі.
 
Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель.
 
Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.
 
Разом з цим Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.
 
Як повідомлялося, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що міграційна криза на кордоні Білорусі з ЄС може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.
 
Тим часом міністри закордонних справ Німеччини та Франції на зустрічі в Брюсселі 15 листопада запевнили главу МЗС Дмитра Кулебу, що Росія зіткнеться з "дуже важкими наслідками" у разі широкомасштабної війни проти України.
 
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17 11 2021 09:47
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