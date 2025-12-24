Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС спалахнув скандал через масову видачу румунських паспортів росіянам за фальшивими документами — Le Monde

24 грудня 2025, 10:16
Фото: zakarpattya.net.ua
У Румунії викрито корупційну мережу, завдяки якій майже 10 тисяч громадян Росії та інших пострадянських країн незаконно отримали європейські документи.

У Європейському Союзі розгорівся гучний скандал через незаконне надання румунського громадянства громадянам росії за підробленими документами.

Як повідомляє Le Monde, слідство викрило організовану злочинну мережу, до якої входили юристи, нотаріуси та працівники органів реєстрації актів цивільного стану.

За даними розслідування, схема передбачала оформлення фіктивної прописки в невеликому місті на півночі Румунії, що дозволяло іноземцям подавати документи на громадянство. Лише протягом 2025 року було подано понад 900 заяв, більшість із яких стосувалася громадян рф, які намагалися обійти західні санкції.

Найбільш резонансним аспектом справи стало використання особистих даних загиблих українських військовослужбовців. За інформацією слідства, росіяни оформлювали документи на підставі викрадених або фальсифікованих даних полеглих бійців ЗСУ чи зниклих безвісти, видаючи себе за етнічних українців, які мають право на спрощене отримання румунського паспорта.

Поліцейські рейди у межах справи відбулися у Варфу-Кампулуй, Бухаресті, Ботошанях та Сучаві. За оцінками влади, понад 18 700 вихідців із країн колишнього СРСР мають у Румунії фіктивне місце проживання. Вартість «послуг» сягала десятків тисяч євро — один із клієнтів заплатив за паспорт близько 75 тисяч євро.

Адвокат Денис Буруян, який представляє інтереси держави у справах щодо анулювання таких документів, заявив, що схема становить серйозну загрозу для національної та європейської безпеки. За його словами, молодші громадяни РФ після отримання паспорта ЄС часто переїжджають до Дубая, тоді як старші оселяються у Франції, зберігаючи доступ до європейської фінансової системи та бізнес-активів в обхід санкцій.

Наразі влада Румунії вже анулювала 68 посвідчень особи, ще близько 300 заяв перебувають на розгляді. Водночас експерти застерігають, що реальна кількість незаконно виданих документів може бути значно більшою, що створює серйозну прогалину в системі безпеки Шенгенської зони.

ЄвросоюзпаспортиРумуніяросія загроза

