У ЄС вперше офіційно обговорять відправлення своїх інструкторів до України – Welt

Міністри закордонних справ та оборони країн Європейського Союзу в середині наступного тижня вперше обговорять можливість відправки військових інструкторів в Україну.

Видання зазначає, що також ця тема буде обговорюватися у вівторок, 27 серпня, на зустрічі відповідальних послів ЄС у комітеті з політики та безпеки. Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада.

У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання в Україні. У цьому випадку солдат з ЄС вперше офіційно залучатимуть до них на українській землі.

Перші неформальні дебати на цю тему відбулися в Брюсселі перед літніми канікулами в липні. Виникли два фронти, які поки що "були непримиренними". Франція категорично хоче, щоб європейці виконали вимогу Києва і, окрім нинішньої підготовки, ще й навчали солдатів в Україні. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія та Швеція.

Федеральний уряд Німеччини, у свою чергу, проти навчання українських військових на місці. Німеччина боїться "подальшої ескалації та нерозрахованих ризиків". Позицію Берліна поки що поділяли Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.