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У ЄС вперше офіційно обговорять відправлення своїх інструкторів до України – Welt

24 серпня 2024, 19:50
У ЄС вперше офіційно обговорять відправлення своїх інструкторів до України – Welt
Фото: Генштаб ЗСУ
Федеральний уряд Німеччини, у свою чергу, проти навчання українських військових на місці.
Міністри закордонних справ та оборони країн Європейського Союзу в середині наступного тижня вперше обговорять можливість відправки військових інструкторів в Україну.
 
Про це пише Welt.
 
Видання зазначає, що також ця тема буде обговорюватися у вівторок, 27 серпня, на зустрічі відповідальних послів ЄС у комітеті з політики та безпеки. Остаточне рішення має бути ухвалене не пізніше листопада.
 
У середині листопада мандат нинішньої Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR), яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, має бути продовжено на два роки. З цієї нагоди мандат може бути розширений, щоб у майбутньому включити навчання в Україні. У цьому випадку солдат з ЄС вперше офіційно залучатимуть до них на українській землі.
 
Перші неформальні дебати на цю тему відбулися в Брюсселі перед літніми канікулами в липні. Виникли два фронти, які поки що "були непримиренними". Франція категорично хоче, щоб європейці виконали вимогу Києва і, окрім нинішньої підготовки, ще й навчали солдатів в Україні. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія та Швеція.
 
Федеральний уряд Німеччини, у свою чергу, проти навчання українських військових на місці. Німеччина боїться "подальшої ескалації та нерозрахованих ризиків". Позицію Берліна поки що поділяли Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.

 

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