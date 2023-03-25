У ЄС вважають, що поїздка Сі Цзіньпіна до росії зменшила ризик ядерної війни

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії цього місяця зменшила ймовірність ядерної війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Боррель стверджує, що поїздка Сі Цзіньпіна до москви "зробила світ безпечнішим", зменшивши ризик того, що президент рф володимир путін застосує ядерну зброю.

Водночас Сі Цзіньпін навів "мирний план" Китаю щодо війни в Україні, який застерігає проти її застосування.

Боррель додав, що ЄС не бачить доказів того, що Китай планує надати росії зброю. Перед цим президент США Джо Байден також заявив, що, за даними США, Китай поки не постачав росії озброєння.