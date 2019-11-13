Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ЄС виступили з новою ініціативою для прискорення інтеграції України, Грузії і Молдови

Головною новацією нової стратегії є не лише збереження принципу "більше за більше" у відносинах з ЄС, але й конкретизація зобов’язань самого Євросоюзу, який у відповідь на успіх у реформах має запропонувати країнам-партнерам інструменти для більш амбітної кінцевої мети європейської інтеграції
Нова ініціатива, яка отримала назву "Стратегія тріо 2030", має на меті "м’яку" трансформацію пострадянських країн та їх перетворення на успішні демократичні держави, зокрема, з урахуванням досвіду попередників з країн Східної Європи, головним стимулом для розвитку яких став процес розширення ЄС.
У ЄС виступили з новою ініціативою для прискорення інтеграції України, Грузії і Молдови Фото: www.ednist.info

Литовські депутати зі складу політичної групи Європейської народної партії (ЄНП) пропонують запустити так званий "процес тріо" для прискорення євроінтеграції України, Молдови та Грузії, повідомляє "Європейська правда".

Документ в ході дискусії "Наша стратегія для майбутнього "Східного партнерства" за участю депутатів Європейського парламенту, представників громадськості та політиків з країн-партнерів, представив голова парламентської асамблеї Euronest, литовець Андрюс Кубілюс.

Нове бачення передбачає започаткування так званого "процесу тріо" для країн, які мають з Євросоюзом угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, та відкриття перед цими країнами перспективи членства в ЄС.

"Європейський "процес тріо" має бути запропонований на наступні десять років для підтримки країн, які мають розвинуті відносини з ЄС у форматі асоціації та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі (Україна, Грузія і Молдова)", - йдеться у поширеній з цього приводу пояснювальній записці.

Нова ініціатива, яка отримала назву "Стратегія тріо 2030", має на меті "м’яку" трансформацію пострадянських країн та їх перетворення на успішні демократичні держави, зокрема, з урахуванням досвіду попередників з країн Східної Європи, головним стимулом для розвитку яких став процес розширення ЄС.

На думку авторів, така політика відповідатиме інтересам самого ЄС.

"Сьогодні ми перебуваємо у критичному пункті, коли маємо додати нові довгострокові інструменти до нашої стратегії, щоб допомогти народам провідної групи асоційованого з ЄС тріо зберегти мотивацію та імпульс до реформ протягом наступної декади до 2030 року", - йдеться у документі.

Головною новацією нової стратегії є не лише збереження принципу "більше за більше" у відносинах з ЄС, але й конкретизація зобов’язань самого Євросоюзу, який у відповідь на успіх у реформах має запропонувати країнам-партнерам інструменти для більш амбітної кінцевої мети європейської інтеграції.

"Процес тріо" фактично є повторенням так званої Берлінської ініціативи, ініційованої Німеччиною у 2014 році, та запропонованої країнам західних Балкан для прискорення процесів їх європейської інтеграції.

Програми розвитку в рамках "процесу тріо" можуть включати інструменти Європейського економічного простору для тіснішої інтеграції згаданих країн-партнерів у європейський ринок.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів постановив ліквідувати урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2019 13:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

Всеукраїнський конкурс есе "Об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.