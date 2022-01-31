У ЄС визначили ключові міфи роспропаганди про Україну

Перший міф, який виділили аналітики - нібито нинішня напруга між Росією і колективним Заходом стала наслідком агресивної поведінки України та її західних партнерів, а Росія лише захищає свої законні інтереси

Проєкт Євросоюзу "ЄС проти дезінформації" розповів про основні міфи російської пропаганди щодо України, навівши спростування.

Як повідомляє "Європейська правда", матеріал опублікувало представництво ЄС в Україні.

Перший міф, який виділили аналітики - нібито нинішня напруга між Росією і колективним Заходом стала наслідком агресивної поведінки України та її західних партнерів, а Росія лише захищає свої законні інтереси.

"Правда полягає в тому, що Росія продовжує порушувати міжнародне законодавство й інші прийняті нею ж угоди. Незаконно анексувавши Кримський півострів та вчиняючи акти збройної агресії проти України, Росія, одна з постійних членів Ради Безпеки ООН, порушила щонайменше 12 міжнародних та двосторонніх договорів… Дії Росії, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, зокрема на Донбасі, є незаконними", - зазначають у спростуванні.

Другий міф - що через "агресивне розширення НАТО" Росія нібито "оточена ворогами" і їй доводиться захищатися.

У спростуванні нагадують, що менше 1/16 сухопутного кордону Росії є спільним з країнами-членами НАТО, і лише п’ятеро з 14 сусідів РФ є членами Альянсу. При цьому, Росія має одну з найбільших армій у світі з найбільшою кількістю ядерної зброї. Додають також, що Україна, як суверенна держава, має повне право сама визначати, з ким вступати в союзи.

Третій міф - про те, що буцімто Захід не зацікавлений в Україні, тому вона змушена звернутися за допомогою до РФ, хоча насправді західні партнери надають Україні велику підтримку, а торгівля України з ЄС складає 40% товарообігу.

Четвертий міф стверджує, що Росії нібито колись пообіцяли, що НАТО не буде розширюватися, і якби ця обіцянка була виконана - Росії зараз не доводилось би захищатися. Втім, насправді такої усної обіцянки радянському лідеру Михаїлу Горбачову не давали і він сам спростував це твердження в інтерв’ю 2014 року, заявивши, що тема розширення НАТО взагалі не обговорювалася.

Ще один наратив пропаганди стверджує, що Росія не може вважатись відповідальною за нинішню напругу, тому що буцімто це Україна порушує Мінські домовленості, а Захід продовжує озброювати її, тож Росія у відповідь на цю провокацію посилює захист своїх кордонів.

Також російські пропагандистські ресурси намагаються переконувати, що ЄС "слабкий і неактуальний" і тому з Євросоюзом "взагалі не варто говорити".

EUvsDisinfo є проєктом групи стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх справ - дипломатичного відомства ЄС. Проєкт запустили у 2015 році задля аналізу дезінформаційних кампаній Росії проти ЄС, окремих країн-членів і сусідів Євросоюзу та реагування на них.

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