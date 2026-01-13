У ЄС визнали неминучість прямих переговорів із путіним для завершення війни в Україні

Ця заява також з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликали до прямих переговорів ЄС з російським лідером.

У Європейському Союзі визнали, що прямі переговори з президентом росії владіміром путіним рано чи пізно відбудуться для припинення війни в Україні.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, пише Euractiv.

"Мир в Україні залежить від однієї людини: цієї людиною, як ви добре знаєте, є президент путін. Тож, очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори також і з президентом путіним", – сказала вона журналістам.

Як зазначило видання, її коментарі пролунали на тлі посилення зусиль адміністрації США щодо припинення майже чотирирічної війни, яка забрала сотні тисяч життів та спустошила великі території на сході та півдні України.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Європі доведеться відновити діалог з путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі. Він поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів з росією. "Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або нам доведеться знайти спосіб найближчими тижнями, щоб європейці могли знову розпочати всебічний діалог з росією в умовах повної прозорості", - сказав він.