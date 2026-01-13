Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У ЄС визнали неминучість прямих переговорів із путіним для завершення війни в Україні

13 січня 2026, 08:27
У ЄС визнали неминучість прямих переговорів із путіним для завершення війни в Україні
Фото: Укрінформ
Ця заява також з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликали до прямих переговорів ЄС з російським лідером.

У Європейському Союзі визнали, що прямі переговори з президентом росії владіміром путіним рано чи пізно відбудуться для припинення війни в Україні.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью, пише Euractiv.

"Мир в Україні залежить від однієї людини: цієї людиною, як ви добре знаєте, є президент путін. Тож, очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори також і з президентом путіним", – сказала вона журналістам.

Як зазначило видання, її коментарі пролунали на тлі посилення зусиль адміністрації США щодо припинення майже чотирирічної війни, яка забрала сотні тисяч життів та спустошила великі території на сході та півдні України.

Ця заява також з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликали до прямих переговорів ЄС з російським лідером.

Нагадаємо, Макрон заявив, що Європі доведеться відновити діалог з путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі. Він поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів з росією. "Або буде досягнуто міцного та тривалого миру з необхідними гарантіями безпеки, або нам доведеться знайти спосіб найближчими тижнями, щоб європейці могли знову розпочати всебічний діалог з росією в умовах повної прозорості", - сказав він.

війнаВладімір ПутінпереговориЄвросоюзЕмануель МакронДжорджія Мелоні

Останні матеріали

Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 2 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 08 січня 2026, 16:09
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється