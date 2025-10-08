У ЄС запропонували використовувати "стіну проти дронів" для стеженням за російськими танкерами

Єврокомісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів

Так звану "стіну проти дронів", яку мають намір розмістити на східних кордонах ЄС, використовуватимуть, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом рф".

Про це йдеться у заяві глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про намір використовувати проєкт "стіна проти дронів" для контролю над російськими танкерами глава ЄК заявила на пленарному засіданні Європарламенту в середу.

"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall - це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", - сказала фон дер Ляєн.