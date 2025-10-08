Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС запропонували використовувати "стіну проти дронів" для стеженням за російськими танкерами

08 жовтня 2025, 12:09
У ЄС запропонували використовувати
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Єврокомісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів
Так звану "стіну проти дронів", яку мають намір розмістити на східних кордонах ЄС, використовуватимуть, зокрема, для стеження за "тіньовим флотом рф".
 
Про це йдеться у заяві глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
 
Про намір використовувати проєкт "стіна проти дронів" для контролю над російськими танкерами глава ЄК заявила на пленарному засіданні Європарламенту в середу.
 
"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall - це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", - сказала фон дер Ляєн.
 
Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала створити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС для захисту від російських безпілотників. Ідея виникла після неодноразового порушення повітряного простору країн ЄС дронами.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

