У Єврокомісії хочуть оскаржувати рішення суду про скасування €13 млрд штрафу для Apple

Справа щодо Apple була частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб деякі країни, зокрема, Ірландія, Люксембург та Нідерланди, не пропонували особливо привабливі умови для глобальних гігантів на зразок Amazon, Fiat, Engie та Starbucks

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для Apple на 13 млрд євро, накладеного у 2016 році через те, що компанія отримала особливу економічну перевагу в Ірландії, отримавши можливість сплачувати значно менші податки, ніж інші.

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер схиляється до того, щоб подати апеляцію на рішення суду про скасування 13 млрд євро штрафу для компанії Apple за особливості її діяльності в Ірландії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на свої джерела серед вищого керівництва ЄС.

За словами співрозмовників видання, подання апеляції ще під питанням, але скоріш за все ідею підтримають.

Як повідомлялося раніше, Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії щодо штрафу для Apple на 13 млрд євро, накладеного у 2016 році через те, що компанія отримала особливу економічну перевагу в Ірландії, отримавши можливість сплачувати значно менші податки, ніж інші.

Apple після цього оскаржила штраф у Суді ЄС, заявивши, що така сума "не відповідає реальності та здоровому глузду". Ірландія, економіка якої отримала вигоду від інвестицій транснаціональних компаній, залучених низькими ставками оподаткування, також оскаржила рішення Єврокомісії.

Справа щодо Apple була частиною ширшої кампанії, спрямованої на те, щоб деякі країни, зокрема, Ірландія, Люксембург та Нідерланди, не пропонували особливо привабливі умови для глобальних гігантів на зразок Amazon, Fiat, Engie та Starbucks.

Перед цим єврокомісарка не оскаржувала інше скасоване рішення - про те Starbucks отримала незаконні податкові переваги в Нідерландах на понад 20 млн євро.

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