У Єврокомісії не очікують проблем із постачанням снарядів Україні через перемогу Бабіша в Чехії

Ініціатива високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Каї Каллас триває.

Європейська комісія не вважає, що перемога партії ANO під керівництвом Андрея Бабіша на парламентських виборах у Чехії вплине на реалізацію ініціативи щодо постачання Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це 6 жовтня заявила провідна речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі.

За словами Гіппер, ЄС залишається впевненим у реалізації оборонної ініціативи високої представниці ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Каї Каллас, яка передбачає закупівлю й передачу Україні 2 мільйонів снарядів.

"Висока представниця підтримує тісний зв’язок із усіма державами-членами. Мета це допомогти країнам ЄС активізувати підтримку України, зокрема в постачанні боєприпасів," - зазначила вона.

Гіппер також повідомила, що наразі ЄС вже досяг близько 80% від запланованого обсягу у межах цієї ініціативи.

Наступне засідання Ради ЄС у форматі міністрів оборони відбудеться 15 жовтня, і питання постачання боєприпасів буде знову серед ключових тем.

Ми також писали, що перемога Бабіша в Чехії загрожує зменшенням підтримки України з боку ЄС.