У Європарламенті припускають нову резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод стурбований рішенням Конституційного суду Польщі, яке посилило заборону абортів до майже повної, та припускає, що це стане приводом для резолюції Європарламенту.

Як пише "Європейська правда", про це голова комітету, Фернандо Лопес Агілар, повідомив у коментарі RMF24.

Варто зазначити, що він - серед авторів першого у ЄС звіту про ситуацію з верховенством права та відповідав за розділ про Польщу.

Агілар розповів, що рішення КС обговорюватимуть на засіданні комітету, а далі це питання може стати темою резолюції Європарламенту.

"Для ще однієї резолюції Європарламенту щодо Польщі явно є підстави… У нас у Європарламенті буде стільки дебатів та резолюцій, скільки треба для відновлення європейських цінностей у Польщі", - заявив він.

Агілар зазначає, що хоча питання абортів - у компетенції національних органів країн-членів, Польща зобов’язана виконувати Хартію про фундаментальні права і цінності, яка є частиною угод ЄС.

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