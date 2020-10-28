У Європарламенті припускають нову резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти
Як пише "Європейська правда", про це голова комітету, Фернандо Лопес Агілар, повідомив у коментарі RMF24.
Варто зазначити, що він - серед авторів першого у ЄС звіту про ситуацію з верховенством права та відповідав за розділ про Польщу.
Агілар розповів, що рішення КС обговорюватимуть на засіданні комітету, а далі це питання може стати темою резолюції Європарламенту.
"Для ще однієї резолюції Європарламенту щодо Польщі явно є підстави… У нас у Європарламенті буде стільки дебатів та резолюцій, скільки треба для відновлення європейських цінностей у Польщі", - заявив він.
Агілар зазначає, що хоча питання абортів - у компетенції національних органів країн-членів, Польща зобов’язана виконувати Хартію про фундаментальні права і цінності, яка є частиною угод ЄС.
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