У Європарламенті закликають до жорстких санкцій проти РФ у разі подальшої ескалації
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це він сказав в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, оприлюдненому в неділю, 11 квітня.
Вебер також є заступником голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), що є сестринською партією Християнсько-Демократичного союзу (ХДС), в лавах якого перебуває і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
На його думку, таких заходів слід вжити, якщо Росія "продовжить курс небезпечних провокацій".
На думку Вебера, ЄС і США мусять показати Кремлю, що очікує владу РФ, якщо вона продовжить ескалацію ситуації на сході України або введе туди свої війська, і відповідь на такі дії має бути "сильною і недвозначною".
Іншим можливим важелем тиску Заходу на Кремль Вебер вважає газопровід "Північний потік-2", будівництво якого ще не завершено.
Те саме стосується можливої реакції ЄС на ситуацію навколо критика Кремля Алєксєя Навального, погіршення здоров'я якого, судячи з усього, стало результатом навмисних дій російського керівництва, зазначив голова фракції ЄНП у Європарламенті.
"Час дозованих санкцій минув… Путін має знати ціну своїм діям", - резюмує Вебер.
На початку березня в інтерв'ю журналу Der Spiegel Манфред Вебер вже висловлював думку про те, що газогін "Північний потік-2" "не відповідає європейським інтересам", оскільки він "економічно стабілізує систему Путіна, що веде масштабну діяльність проти Євросоюзу і його членів".
Нагадаємо, що військова присутність РФ біля кордонів України найвища з 2014 року
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