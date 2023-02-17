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У Європі арештували шпигуна, який мав передати рф координати поставлених Україні HIMARS

17 лютого 2023, 14:57
У Європі арештували шпигуна, який мав передати рф координати поставлених Україні HIMARS
Фото з вільного доступу
За надання інформації шпигунові запропонували "шестизначну суму".

Розкрили нові подробиці у справі підозрюваного у шпигунстві на користь росії співробітника німецької Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстена Л.

Через співробітника BND, якого арештували торік у грудні, росія намагалася отримати дані про місцезнаходження артилерійських позицій та позицій протиповітряної оборони української армії, пише Spiegel.

"російська спецслужба ФСБ доручила шпигуну в BND зняти і передати їй GPS-дані з реактивних систем залпового вогню HIMARS, поставлених Сполученими Штатами Америки, і системи протиповітряної оборони IRIS-T, поставленої Берліном", - йдеться у матеріалі видання.

У якості винагороди за свої послуги Карстен Л. отримав шестизначну суму. Гроші знайшли у нього під час затримання. Водночас, за словами інсайдерів, малоймовірно, що такі дані усе ж були передані рф.

Нагадаємо, що після випадку у Німеччині подібні трапилися в Нідерландах, Норвегії, Швеції, Австрії, Польщі та Словенії.

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