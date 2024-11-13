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У Європі почали обговорювати припинення війни в Україні за схемою "території в обмін на безпеку" – WP

13 листопада 2024, 21:55
У Європі почали обговорювати припинення війни в Україні за схемою
Фото: Генштаб ЗСУ
У Європі дискусії за зачиненими дверима підігріваються похмурою ситуацією на полі бою
Серед європейських союзників України спостерігається тихе, але зростаюче зрушення в бік того, що війна з росією закінчиться тільки в результаті переговорів між Києвом і москвою, що включають поступки українською територією.
 
Про це пише видання The Washington Post.
 
Зазначається, що ці розмови набули ще більшої актуальності після перемоги на виборах Дональда Трампа. Він дав зрозуміти, що може підтримати угоду, в результаті якої частина захопленої території залишиться в руках росії. У Європі дискусії за зачиненими дверима також підігріваються похмурою ситуацією на полі бою - українські війська перебувають в обороні - і побоюваннями з приводу скорочення фінансування з боку США.
 
Інтерв'ю з 10 діючими і колишніми дипломатами з Європи і НАТО підтверджують, що, незважаючи на заяви про незмінну підтримку, деякі союзники України все більше прагнуть закласти основу для переговорів між Україною і росією, навіть якщо параметри угоди залишаються важкодосяжними.
 
Європейські чиновники і представники НАТО визнають, що розмови про територіальні поступки вже не викликають стільки запитань, як раніше, і дипломати формулюють їх не як "земля в обмін на мир", а скоріше як земля в обмін на безпеку України. Колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро сказав:
 
"Я думаю, всі більш-менш дійшли такого висновку, але важко сказати про це публічно, бо це означатиме, що ми збираємося винагородити агресію".
 
Західний чиновник, який, як і інші опитані для цієї статті, говорив на умовах анонімності, заявив: "Це вже точно не маргінальні міркування".
 
Який саме вигляд може мати угода, поки що незрозуміло, оскільки дипломати вивчають "мирні плани", що з'явилися після початку бойових дій Росії та України у 2022 році. Оскільки російські війська контролюють приблизно п'яту частину країни - зокрема східний Донбас і приєднаний Кримський півострів, - заморожування сьогоднішніх ліній фронту або визначення демаркаційної лінії означало б поступку Україною значної частини своєї території.
 
Зазначається, що наразі розв'язання війни залишається недосяжним, не в останню чергу тому, що росія не поступилася своїми вимогами, політику адміністрації Трампа щодо України не було повністю сформульовано, немає консенсусу щодо гарантій безпеки, які могли б бути прийнятними для України, і, як висловився Гранд, "є 50 відтінків сірого" серед європейських поглядів на те, як повинні відбуватися переговори.
 
Обговорення були зосереджені на перспективі припинення вогню вздовж демаркаційної лінії в обмін на західні гарантії безпеки - де-факто, принаймні, тимчасова поступка існуючих зон контролю навіть без офіційного визнання.
 
 Західний дипломат сказав:"Ми не проти переговорів, але важливий момент, а також важелі впливу, які є в України, і те, що вона отримає натомість".
 
Зазначається, що публічні пропозиції про "землю в обмін на мир" обмежуються пропозиціями дружнього Москві угорського лідера Віктора Орбана. Країни Балтії та сусіди України, такі як Польща, охоплені страхом перед Росією, яка буде тиснути на кордони НАТО, і вони дратуються при згадці територіальних поступок, особливо без явного стримувального фактора.
 
Ті, хто пропонував землю в обмін на мир, були "практично спалені на багатті" в минулому, але тепер ця ідея викликає менше обурення, сказав високопоставлений представник НАТО. За його словами, здатність України захищати великі міста, включно з Харковом та Одесою, зіграла їй на руку.
 
"Ми всі розуміємо, що в короткостроковій перспективі Україні буде важко відновити суверенітет над 100 відсотками своєї території", - додав він.

 

Європатериторіївійна в Україніросія окупанти

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