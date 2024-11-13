У Європі почали обговорювати припинення війни в Україні за схемою "території в обмін на безпеку" – WP

У Європі дискусії за зачиненими дверима підігріваються похмурою ситуацією на полі бою

Серед європейських союзників України спостерігається тихе, але зростаюче зрушення в бік того, що війна з росією закінчиться тільки в результаті переговорів між Києвом і москвою, що включають поступки українською територією.

Про це пише видання The Washington Post.

Зазначається, що ці розмови набули ще більшої актуальності після перемоги на виборах Дональда Трампа. Він дав зрозуміти, що може підтримати угоду, в результаті якої частина захопленої території залишиться в руках росії. У Європі дискусії за зачиненими дверима також підігріваються похмурою ситуацією на полі бою - українські війська перебувають в обороні - і побоюваннями з приводу скорочення фінансування з боку США.

Інтерв'ю з 10 діючими і колишніми дипломатами з Європи і НАТО підтверджують, що, незважаючи на заяви про незмінну підтримку, деякі союзники України все більше прагнуть закласти основу для переговорів між Україною і росією, навіть якщо параметри угоди залишаються важкодосяжними.