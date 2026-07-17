У Європі виявили 87 000 вразливих IP-камер, якими може скористатись розвідка рф
17 липня 2026, 20:10
Фото: itar-tass.com
4000 – в українських містах.
Платформа інтернет-розвідки Censys виявила в Європі понад мільйон IP-камер, доступних з відкритого інтернету: щонайменше 87 000 з них містять вразливості, які можуть використовуватися для несанкціонованого доступу. Звіт слідує за недавньою заявою розвідки Нідерландів про те, що росіяни систематично зламують подібні пристрої у країнах НАТО, щоб відстежувати передачу зброї Україні.
Про це пише CyberNews.
Найбільше таких камер виявили у Великій Британії – 113 962, далі йдуть Італія (99 203), Іспанія (81 371), Туреччина (81 148), Франція (68 317), Болгарія (67 277), Німеччина (65 539) та Румунія (64 789).
В Нідерландах виявлено 45 000 відкритих IP-камер, в Україні – понад 60 000, з яких вразливими є 4000. За інформацією спецслужб, дані зі зламаних українських камер також вже використовувалися під час спроб виявити військових і знищити техніку. У середньому кожна дванадцята відкрита камера в Європі працює на пристрої з відомою вразливістю. Як зазначає CyberNews, цифра у 87 000 є мінімальною оцінкою: ще більше можуть містити невідомі експлойти нульового дня або бути скомпрометованими через слабкі чи викрадені паролі.
Тисячі камер працюють із сервісами, що мають критичні вразливості, про які стало відомо ще 5-10 років тому. Водночас частина інших потенційних проблем не може бути виявлена під час зовнішнього сканування. Слід також пам'ятати, що подібні сканування доступні й російським спецслужбам.
"Після виявлення IP-камери зловмисник може спробувати отримати до неї доступ через інтернет. Це часто досить просто, оскільки багато камер не мають належного захисту: використовують стандартні паролі, застарілу прошивку або заводські налаштування", – зазначалось у звіті нідерландських служб.
Чимало камер стають доступними в інтернеті через UPnP (Universal Plug and Play) – протокол, який був створений десятки років тому і не потребує автентифікації. Камера автоматично просить маршрутизатор із підтримкою UPnP відкрити потрібний порт для доступу з мережі. Фахівці рекомендують відмовитися від використання цієї функції та вимкнути UPnP на камерах. Якщо віддалений доступ не є необхідним, камери взагалі не повинні бути доступними з відкритого інтернету.
Також радять вимкнути всі непотрібні мережеві протоколи, зокрема SSH, Bonjour, FTP, UPnP і Telnet, а за можливості використовувати лише захищені, на кшталт HTTPS і RTSPS. Серед інших рекомендацій: складні унікальні паролі, багатофакторна автентифікація для доступу до камер, а також ізоляція їх в окремому віртуальному сегменті мережі (VLAN) із належними правилами доступу.