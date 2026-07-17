У Європі виявили 87 000 вразливих IP-камер, якими може скористатись розвідка рф

Платформа інтернет-розвідки Censys виявила в Європі понад мільйон IP-камер, доступних з відкритого інтернету: щонайменше 87 000 з них містять вразливості, які можуть використовуватися для несанкціонованого доступу. Звіт слідує за недавньою заявою розвідки Нідерландів про те, що росіяни систематично зламують подібні пристрої у країнах НАТО, щоб відстежувати передачу зброї Україні.

Найбільше таких камер виявили у Великій Британії – 113 962, далі йдуть Італія (99 203), Іспанія (81 371), Туреччина (81 148), Франція (68 317), Болгарія (67 277), Німеччина (65 539) та Румунія (64 789).

В Нідерландах виявлено 45 000 відкритих IP-камер, в Україні – понад 60 000, з яких вразливими є 4000. За інформацією спецслужб, дані зі зламаних українських камер також вже використовувалися під час спроб виявити військових і знищити техніку. У середньому кожна дванадцята відкрита камера в Європі працює на пристрої з відомою вразливістю. Як зазначає CyberNews, цифра у 87 000 є мінімальною оцінкою: ще більше можуть містити невідомі експлойти нульового дня або бути скомпрометованими через слабкі чи викрадені паролі.

Тисячі камер працюють із сервісами, що мають критичні вразливості, про які стало відомо ще 5-10 років тому. Водночас частина інших потенційних проблем не може бути виявлена під час зовнішнього сканування. Слід також пам'ятати, що подібні сканування доступні й російським спецслужбам.