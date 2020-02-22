У Євросоюзі не змогли узгодити бюджет на 2021-2027 роки через вихід Великої Британії
Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".
«На жаль, нам не вдалося досягти угоди. Ми дуже багато працювали, але нам потрібно більше часу», — заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.
Так, через Brexit у бюджеті ЄС утворилася «діра» у 60-75 мільярдів євро.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що країни Євросоюзу далекі від згоди щодо бюджету. Вона повідомила, що для затвердження документу буде потрібно багато часу.
Водночас, канцлер Австрії Себастьєн Курц вважає, що для згоди буде потрібно кілька зустрічей на вищому рівні.
Нагадаємо, що для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.
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