У Євросоюзі не змогли узгодити бюджет на 2021-2027 роки через вихід Великої Британії

З 1 лютого Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії перестало бути членом Європейського Союзу. Вперше в історії ЄС його покинула одна з країн на основі статті 50 Лісабонського договору. Після офіційного виходу Великої Британії з ЄС почнеться 11-місячний перехідний період до грудня 2020 року, протягом якого сторони мають юридично закріпити свої майбутні відносини — зокрема торговельні. Водночас Велика Британія буде дотримуватися певних норм ЄС

Глави країн Європейського союзу не змогли узгодити бюджет на 2021−2027 роки під час саміту в Брюсселі через те, що Велика Британія вийшла з ЄС.

Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".

«На жаль, нам не вдалося досягти угоди. Ми дуже багато працювали, але нам потрібно більше часу», — заявив глава Європейської ради Шарль Мішель.

Так, через Brexit у бюджеті ЄС утворилася «діра» у 60-75 мільярдів євро.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зазначила, що країни Євросоюзу далекі від згоди щодо бюджету. Вона повідомила, що для затвердження документу буде потрібно багато часу.

Водночас, канцлер Австрії Себастьєн Курц вважає, що для згоди буде потрібно кілька зустрічей на вищому рівні.

Нагадаємо, що для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.