НОВИНИЄвропейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало таблетки від коронавірусу Paxlovid компанії Pfizer для лікування дорослих з ризиком тяжкого перебігу захворювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Євросоюзі схвалили застосування COVID-таблеток Pfizer
Фото: Pfizer
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Згідно з даними клінічних випробувань компанії, Paxlovid був майже на 90% ефективним у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком тяжкого перебігу захворювання. Останні лабораторні дані свідчать про те, що препарат також зберіг свою ефективність проти варіанту коронавірусу Омікрон.
Paxlovid містить дві речовини – нірматрелвір та ритонавір. Нірматрелвір - це активний інгредієнт таблетки, що блокує розмноження вірусу.
Медзасіб Paxlovid можна приймати не лише у медзакладі, але й вдома, це перші таблетки, які мають таку опцію.
Paxlovid став першими ліками проти коронавірусу у формі таблеток, які рекомендували до застосування в ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, раніше таблетки Paxlovid проти коронавірусу компанії Pfizer дозволили у Сполучених Штатах Америки для застосування дорослими і дітьми віком від 12 років з позитивним тестом на COVID-19 і ранніми симптомами.
У січні Канада схвалила застосування таблеток проти коронавірусу виробництва Pfizer.
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28 01 2022 12:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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