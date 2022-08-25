CУСПІЛЬСТВО НОВИНИдо Дня Незалежності у закарпатському "Артеку" створили символічний 140-метровий рушник, встановивши національний рекорд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У закарпатському "Артеку" діти створили 140-метровий рушник та встановили рекорд України
"Найдовше єдине полотно єдиної України" офіційно зареєстроване як рекорд України
Фото: Закарпатська обласна рада
Про це повідомляє у Facebook Закарпатська обласна рада.
"До Дня Незалежності діти з педагогами створили символічний 140–метровий рушник, який об’єднав країну. Він складається з елементів, на яких зображені автентичні орнаменти вишивки 27-ми областей, у тому числі Криму. "Найдовше єдине полотно єдиної України" офіційно зареєстроване як рекорд України", - йдеться у повідомленні.
Табір "Артек" з перших днів повномасштабної агресії рф евакуйовано на Закарпаття.
"24 лютого ми діяли стрімко, екстрено шукаючи місце, куди можна було б евакуювати артеківських дітей-сиріт. У них щойно розпочалася зміна, а російські танки вже були поруч. Тимчасово дітей заселили у вільні заклади і паралельно почали готувати свалявський санаторій "Човен" для постійного проживання артеківців", - зазначив голова облради Володимир Чубірко.
За його словами, зараз тут перебуває 250 дітей. Перша літня зміна стартувала 15 липня.
"Війна змусила з’явитися на Закарпатті "Артек", але я би хотів, щоб і після нашої Перемоги він продовжував тут діяти. А інша філія знаменитого табору обов’язково повернеться до визволеного Криму", – переконаний голова облради.
Нагадаємо, що шеф-кухар з Тернопільщини Віталій Колошиць встановив національний рекорд, приготувавши найбільшу паляницю в Україні – 3 м 40 см.
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25 08 2022 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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