У Запоріжжі побили екс-керівника антикорупційної комісії при ОДА: чоловік у реанімації

У Запоріжжі невідомі побили та пограбували колишнього керівника антикорупційної комісії Запорізької обласної держадміністрації.

Близько 15:00 5 березня біля під’їзду будинку, де мешкає постраждалий, четверо невідомих вдарили по голові екс-главу антикорупційної комісії ОДА. Лікарі попередньо діагностували у нього перелам кісток черепу. Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення, повідомляє "Громадське".

Наразі поліцейські встановлюють мотив скоєного нападу.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст.15, ст.115 (Замах на вбивство) та ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на вимаганні і отриманні хабара у розмірі 5 тисяч гривень начальника одного з районних відділів поліції ГУНП у Сумській області та начальника сектору реагування патрульної поліції.