У Запоріжжі виявили кавуни з перевищенням вмісту нітратів майже в чотири рази

"За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечну продукцію вагою більше 1 т денатуровано і не допущено до реалізації"

Державна служба України з питань безпеки продуктів харчування і захисту споживачів (Держпродспоживслужба) після перевірки рівня вмісту нітратів у баштанних культурах на ринках м.Запоріжжя не допустила до продажу більше 1 тонни продукції.

В Запорізькій області, поточного року на агропродовольчих ринках Запоріжжя фахівці державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби досліджували 656 проб баштанних культур, зазначає Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За результатами досліджень виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. Небезпечну продукцію вагою більше 1 т денатуровано і не допущено до реалізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при дослідженні баштанних культур на вміст нітратів, мінімальний показник становив 3,8мг / кг, максимальний - 352,5мг / кг, що майже в 4 рази вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах становить 60 мг / кг, динях - 90 мг / кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян при покупці баштанних на ринках вимагати експертний висновок лабораторії, а в разі покупки в магазині - супутні документи, що підтверджують безпеку цієї продукції. "Ні в якому разі не купуйте кавуни і дині на стихійних ринках", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що минулого року МЗС України похвалилося у соцмережі 119-кілограмовим кавуном з Херсонської області.