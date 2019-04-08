У Запорізькій області вилучили партію марихуани на суму понад 20 млн гривень

"Зловмисники протягом останніх двох років на території Запоріжжя і Запорізької області займалися вирощуванням відбіркових видів рослин "коноплі", переважно "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом вже готового наркотичного засобу "марихуана"

У Запорізькій області поліцейські вилучили велику партію марихуани і затримали групу з шести чоловіків, які протягом двох років вирощували і збували наркотики.

"Зловмисники протягом останніх двох років на території Запоріжжя і Запорізької області займалися вирощуванням відбіркових видів рослин "коноплі", переважно "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом вже готового наркотичного засобу "марихуана", - повідомили у Нацполіції області.

Правоохоронці 2 серпня провели у Запоріжжі й області 30 одночасних обшуків за місцями проживання, у автомобілях, гаражах і дачах учасників групи.

В результаті вилучено зброю і понад 100 кг марихуани, вартість якої на "чорному ринку" становить близько 20 млн гривень.



Фото: zp.npu.gov.ua



Фото: zp.npu.gov.ua

Організаторами злочинної групи були раніше судимий чоловік 1983 року народження і раніше несудимий громадянин 1994 року народження. Члени групи - чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження.

Збут наркотиків здійснювали тільки довіреними особам. Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів і місця збуту, а місця вирощування були відомі тільки організаторам.



Фото: zp.npu.gov.ua

Незаконний щомісячний дохід групи становив близько 1,5-2 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК.

Також вирішується питання про порушення кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) КК.

Найсуворіша санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 25 квітня у Рівному поліцейські викрили групу наркоторговців. Правоохоронці провели п'ять обшуків, під час яких вилучили велику партію метамфетаміну, обладнання для його виготовлення, зброю і гранату.