Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Запорізькій області вилучили партію марихуани на суму понад 20 млн гривень

"Зловмисники протягом останніх двох років на території Запоріжжя і Запорізької області займалися вирощуванням відбіркових видів рослин "коноплі", переважно "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом вже готового наркотичного засобу "марихуана"
У Запорізькій області поліцейські вилучили велику партію марихуани і затримали групу з шести чоловіків, які протягом двох років вирощували і збували наркотики.
У Запорізькій області вилучили партію марихуани на суму понад 20 млн гривень Фото: zp.npu.gov.ua

"Зловмисники протягом останніх двох років на території Запоріжжя і Запорізької області займалися вирощуванням відбіркових видів рослин "коноплі", переважно "гідропоніки", постачанням, виготовленням, зберіганням та збутом вже готового наркотичного засобу "марихуана", - повідомили у Нацполіції області.

Правоохоронці 2 серпня провели у Запоріжжі й області 30 одночасних обшуків за місцями проживання, у  автомобілях, гаражах і дачах учасників групи.

В результаті вилучено зброю і понад 100 кг марихуани, вартість якої на "чорному ринку" становить близько 20 млн гривень.


Фото: zp.npu.gov.ua


Фото: zp.npu.gov.ua

Організаторами злочинної групи були раніше судимий чоловік 1983 року народження і раніше несудимий громадянин 1994 року народження. Члени групи - чоловіки 1982, 2001, 1992, 2001 років народження.

Збут наркотиків здійснювали тільки довіреними особам. Фігуранти постійно змінювали номери мобільних телефонів і місця збуту, а місця вирощування були відомі тільки організаторам.


Фото: zp.npu.gov.ua

Незаконний щомісячний дохід групи становив близько 1,5-2 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК.

Також вирішується питання про порушення кримінальних проваджень за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів) КК.

Найсуворіша санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 25 квітня у Рівному поліцейські викрили групу наркоторговців. Правоохоронці провели п'ять обшуків, під час яких вилучили велику партію метамфетаміну, обладнання для його виготовлення, зброю і гранату.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2019 14:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.