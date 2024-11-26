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ПОЛІТИКА

У заяві G7 не буде згадки про ордер МКС на арешт Нетаньягу

26 листопада 2024, 19:18
У заяві G7 не буде згадки про ордер МКС на арешт Нетаньягу
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Країни Групи семи погодилися з тим, що "не може бути ніякої еквівалентності між терористичним угрупуванням Хамас і Державою Ізраїль".

У спільній заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки не буде згадано про ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, незважаючи на зусилля італійської сторони, яка приймала зустріч, знайти спільну позицію з цього питання.

Про це повідомляє Reuters.

Італія, яка наразі головує в G7, заявила в понеділок, що хоче спробувати виробити спільну позицію щодо ордеру МКС на арешт ізраїльського прем’єра на дводенній зустрічі, яку вона приймала в курортному містечку Ф'юджі і яка завершилася у вівторок.

У проєкті підсумкової заяви, що має з'явитися за результатами обговорення, з яким ознайомилися журналісти, не було прямої згадки про рішення Суду.

"Здійснюючи своє право на захист, Ізраїль повинен повністю дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним правом за будь-яких обставин, включаючи міжнародне гуманітарне право. Ми підтверджуємо нашу прихильність міжнародному гуманітарному праву і будемо виконувати наші відповідні зобов'язання", – йдеться у заяві.

У документі також додали, що "не може бути ніякої еквівалентності між терористичним угрупуванням Хамас і Державою Ізраїль".

Те, що МКС видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу і Йоава Галланта через звинувачення у воєнних злочинах — це катастрофа для Ізраїлю. Але це також величезна проблема для західного альянсу, пише Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times.

"Навіть у звичайні часи такий розкол між США та їхніми головними союзниками був би дуже складним. Але зараз далеко не звичайні часи. Дональд Трамп, який стане президентом з 20 січня, вже пообіцяв вжити заходів, що становлять серйозну загрозу інтересам друзів Америки", — додає оглядач.

МКСG7Беньямін Нетаньягу

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