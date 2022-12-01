БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержпрограму "Українська мрія", яка, зокрема, передбачатиме іпотеку під 5% річних, запустять в січні-березні 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського анонсували старт програми кредитів під 5% у 1 кварталі цього року
Скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи
Фото: з вільного доступу
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис грн сукупно. Наше завдання - дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис грн", - сказав він.
За його словами, скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.
Держпрограма також передбачатиме кредити під 5% для інших цілей, наприклад, для покупки електромобіля.
Нагадаємо:
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).
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12 01 2022 17:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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