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У Зеленського анонсували старт програми кредитів під 5% у 1 кварталі цього року

Скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи
Держпрограму "Українська мрія", яка, зокрема, передбачатиме іпотеку під 5% річних, запустять в січні-березні 2022 року.
У Зеленського анонсували старт програми кредитів під 5% у 1 кварталі цього року Фото: з вільного доступу
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
 
"Жодних обмежень, максимально простий і зрозумілий продукт. Є сім'я, яка заробляє 20-30 тис грн сукупно. Наше завдання - дати цій сім'ї можливість отримати нову квартиру площею 60-70 кв. м за щомісячний платіж 10 тис грн", - сказав він.
 
За його словами, скористатися програмою зможуть усі, хто отримує офіційні доходи.
 
Держпрограма також передбачатиме кредити під 5% для інших цілей, наприклад, для покупки електромобіля.
 
Нагадаємо:
 
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму кредитування "Українська мрія" (кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості в новому житлі, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії).
 
 
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12 01 2022 17:46
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