CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ команді кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського дають зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком на Суспільному телебаченні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з Порошенком на Суспільному
"Я думаю, що Володимир Олександрович уже сказав Петру Олексійовичу усе, що він хотів, і дебатів на сьогодні досить"
Володимир Зеленський
"Я думаю, що Володимир Олександрович уже сказав Петру Олексійовичу усе, що він хотів, і дебатів на сьогодні досить", - сказав спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .
Раніше у п'ятницю під час дебатів на НСК "Олімпійський" Порошенко закликав Зеленського переміститися зі стадіону до студії Суспільного телебачення і продовжити дебати там. "Дуже важливо, що дискусія розпочалася. Я пропоную, щоб її було продовжено зараз на суспільному мовнику", - сказав він.
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19 04 2019 20:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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