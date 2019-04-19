У Зеленського дали зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з Порошенком на Суспільному "Я думаю, що Володимир Олександрович уже сказав Петру Олексійовичу усе, що він хотів, і дебатів на сьогодні досить"

У команді кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського дають зрозуміти, що він не має наміру продовжувати дебати з нинішнім главою держави Петром Порошенком на Суспільному телебаченні.

Володимир Зеленський

"Я думаю, що Володимир Олександрович уже сказав Петру Олексійовичу усе, що він хотів, і дебатів на сьогодні досить", - сказав спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє "Інтерфакс-Україна" . Раніше у п'ятницю під час дебатів на НСК "Олімпійський" Порошенко закликав Зеленського переміститися зі стадіону до студії Суспільного телебачення і продовжити дебати там. "Дуже важливо, що дискусія розпочалася. Я пропоную, щоб її було продовжено зараз на суспільному мовнику", - сказав він.

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