У Зеленського хочуть внести зміни в програму субсидій і розширити її ще на мільйон сімей
"Що ми точно можемо робити і це не залежить від ціни газу - це субсидії. Деякі домогосподарства, які мали би користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії", - заявив представник президента Андрій Герус, йдеться в "РБК-Україна".
"За моїми оцінками, мова десь про додаткових один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога. Серед того мільйона, думаю, значною мірою будуть пенсіонери, яким понад 70 років, бо це незахищена категорія", - додав він.
Нагадаємо, середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2019 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 45,5% - до 91,8 гривні.
Додамо, видатки на виплату субсидій загалом зменшили на близько вісім мільярдів гривень, більшу частину цих коштів спрямували до Пенсійного фонду.
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