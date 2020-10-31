У Зеленського кажуть, що розпуск КС обґрунтований: можуть заблокувати зміни до антикорупційних законів
Його слова передає Офіс президента, пише "Громадське".
Веніславський зазначив, що через рішення КС щодо декларування держава "опинилася в екстраординарних умовах", тому законопроєкт Зеленського є "абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією".
За словами представника президента, виконання рішення Конституційного суду призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства нинішній склад суду визнаватиме неконституційними, бо він зв’язаний власною «правовою позицією», яку виклав у рішенні.
"КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", - заявив Веніславський.
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