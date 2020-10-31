У Зеленського кажуть, що розпуск КС обґрунтований: можуть заблокувати зміни до антикорупційних законів Держава "опинилася в екстраординарних умовах"

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський вважає, що законопроєкт Зеленського про розпуск Конституційного суду є «політико-правовим способом розв'язати кризу». Інакше — судді можуть заблокувати будь-які зміни до антикорупційного законодавства.

Фото: Економічна правда

Його слова передає Офіс президента, пише "Громадське". Веніславський зазначив, що через рішення КС щодо декларування держава "опинилася в екстраординарних умовах", тому законопроєкт Зеленського є "абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією". За словами представника президента, виконання рішення Конституційного суду призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства нинішній склад суду визнаватиме неконституційними, бо він зв’язаний власною «правовою позицією», яку виклав у рішенні. "КСУ заклав такі юридичні механізми, які фактично дозволяють визнати неконституційними всі рішення щодо повернення положень антикорупційного законодавства", - заявив Веніславський. Читайте також: Голова КС заявив, що не прийде на допит у ДБР

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