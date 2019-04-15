У Зеленського на дебати з Порошенком на ICTV вирішили відправити екс-міністра Данилюка

Замість кандидата у президенти Володимира Зеленського на дебати з опонентом Петром Порошенком в ефірі телеканалу ICTV прийде його радник, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк.

Крім Данилюка, в ефір каналу прийдуть журналіст "Українського тижня" Денис Казанський, Інна Кузнецова з "Радіо Свободи", координаторка ініціативи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук, політологи Олексій Якубін та Сергій Таран, а також волонтер Мирослав Гай.

Початок програми "Свобода слова" - о 22:40.

Нагадаємо, що у неділю 14 квітня кандидат у президенти і чинний Глава держави Петро Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" на призначені його штабом на 14.14 дебати, на які був запрошений і кандидат у президенти Володимир Зеленський. Однак Зеленський не прийшов. Президент виступив перед людьми, що зібралися на площі біля стадіону, після чого зустрівся з журналістами у конференц-залі НСК "Олімпійський"