У Зеленського наголосили - Луценко має піти у відставку: ГПУ може очолити хтось з активістів

Позиція обраного президента Володимира Зеленського щодо генпрокурора Юрія Луценка є чіткою — він має піти у відставку. Очолити ГПУ може хтось з активістів, заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який входить до команди Зеленського.

"Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир (Зеленський — ред.) під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко — людина минулого і він, якщо хоче, може повернутися в політику, але точно піти з посади генерального прокурора, куди повинні прийти люди, які проведуть реальну реформу", - сказав Данилюк на зустрічі Європейської бізнес асоціації в Києві, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.