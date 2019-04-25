Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського наголосили - Луценко має піти у відставку: ГПУ може очолити хтось з активістів

"Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво"
Позиція обраного президента Володимира Зеленського щодо генпрокурора Юрія Луценка є чіткою — він має піти у відставку. Очолити ГПУ може хтось з активістів, заявив екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який входить до команди Зеленського.
У Зеленського наголосили - Луценко має піти у відставку: ГПУ може очолити хтось з активістів Фото: unian.ua

"Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир (Зеленський — ред.) під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко — людина минулого і він, якщо хоче, може повернутися в політику, але точно піти з посади генерального прокурора, куди повинні прийти люди, які проведуть реальну реформу", - сказав Данилюк на зустрічі Європейської бізнес асоціації в Києві, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.

Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.

 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2019 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.