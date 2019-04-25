У Зеленського наголосили - Луценко має піти у відставку: ГПУ може очолити хтось з активістів
"Окрема позиція щодо Юрія Луценка. Я розумію, що зараз є колосальне бажання істеблішменту зберегти статус-кво. Але Володимир (Зеленський — ред.) під час оголошення результатів виборів зробив важливу заяву: він вважає, що Луценко — людина минулого і він, якщо хоче, може повернутися в політику, але точно піти з посади генерального прокурора, куди повинні прийти люди, які проведуть реальну реформу", - сказав Данилюк на зустрічі Європейської бізнес асоціації в Києві, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, також заступник генерального прокурора Євген Єнін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА