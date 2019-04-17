У Зеленського назвали 3 пріоритетні сфери для перших 100 днів у випадку перемоги
Вона зазначила, що нині команда пропрацьовує всі напрямки, утім пріоритет у можливі перші 100 днів нададуть зовнішній політиці, обороні та антикорупційній сфері, повідомляє "Громадське".
"Це найголовніше", - сказала радниця.
На запитання щодо конкретних ініціатив у кожній зі сфер Венедіктова відповіла, що варто зачекати ще 2 дні.
"Залишилося зовсім мало, це має сказати...Володимир Олександрович вам усе розкаже, це має бути від нього", - додала вона.
Венедіктова також заявила, що всі кадрові рішення в команді кандидата в президенти Володимира Зеленського приймає особисто Зеленський.
Нагадаємо, що лідер ВО Батьківщина Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце за підсумками голосування в першому турі виборів президента України, впевнена, що новим главою держави стане Володимир Зеленський.
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