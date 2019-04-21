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У Зеленського прокоментували показ бюлетеня: "Усі рано чи пізно порушували Адміністративний кодекс"

"Треба просто визнавати свої помилки й відповідати за скоєне"
Речник штабу Володимира Зеленського, Дмитро Разумков, прокоментував показ бюлетеня кандидатом, за що на нього склали адміністративний протокол.
У Зеленського прокоментували показ бюлетеня: "Усі рано чи пізно порушували Адміністративний кодекс" Фото: Дмитро Разумков/Facebook

На думку Разумкова, "усі порушують закон" - "питання лише в підході до порушення цього закону", повідомляє "Громадське".

"По-перше, це було адміністративне правопорушення. Я думаю, що і ви (журналістка, яка запитувала - ред.), і всі громадяни нашої країни рано чи пізно порушували адміністративний кодекс. Не бачу в цьому великої проблеми. Треба просто визнавати свої помилки й відповідати за скоєне", - сказав Разумков.

"Якщо ж ми говоримо про кримінальне правопорушення, я вам ще раз повторю фразу Володимира Олександровича Зеленського, він моральна людина, яка відповідає за свої дії та свої вчинки, на відміну від багатьох своїх опонентів", - додав речник штабу.

В ефірі програми "Право на владу" Зеленський пообіцяв піти у відставку, якщо порушить закон, нагадує видання.

Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".

 
 
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21 04 2019 15:31
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