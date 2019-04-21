У Зеленського прокоментували показ бюлетеня: "Усі рано чи пізно порушували Адміністративний кодекс"

"Треба просто визнавати свої помилки й відповідати за скоєне"

Речник штабу Володимира Зеленського, Дмитро Разумков, прокоментував показ бюлетеня кандидатом, за що на нього склали адміністративний протокол.

На думку Разумкова, "усі порушують закон" - "питання лише в підході до порушення цього закону", повідомляє "Громадське".

"По-перше, це було адміністративне правопорушення. Я думаю, що і ви (журналістка, яка запитувала - ред.), і всі громадяни нашої країни рано чи пізно порушували адміністративний кодекс. Не бачу в цьому великої проблеми. Треба просто визнавати свої помилки й відповідати за скоєне", - сказав Разумков.

"Якщо ж ми говоримо про кримінальне правопорушення, я вам ще раз повторю фразу Володимира Олександровича Зеленського, він моральна людина, яка відповідає за свої дії та свої вчинки, на відміну від багатьох своїх опонентів", - додав речник штабу.

В ефірі програми "Право на владу" Зеленський пообіцяв піти у відставку, якщо порушить закон, нагадує видання.