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У Зеленського розкрили деталі наступного обміну: обговорюється формула "100 на 100"

"Ми сподіваємося, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться у найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полонинними", - сказав Єрмак
В Офісі президента України сподіваються, що вже наступного тижня на перемовинах Тристоронньої контактної групи вдасться домовитися про конкретні дати нового обміну полонених.
У Зеленського розкрили деталі наступного обміну: обговорюється формула "100 на 100" Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua

Наразі обговорюється формула "100 на 100", повідомляє "Громадське".

Про це в інтерв’ю телеканалу "Україна" сказав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що на територію окупованого Донбасу до кінця вересня відправиться місія Червоного Хреста. На запитання журналіста, чи є це першим етапом підготовки до обміну, Єрмак відповів, що є.

"Ми сподіваємося, що вже на найближчих засіданнях, які відбудуться у найближчий тиждень, буде обговорюватися питання і конкретні дати наступного обміну полонинними. Наразі у списках у кожної сторони близько 100 людей", - сказав Єрмак. 

Чи відбудеться обмін?

Ще на початку серпня Єрмак переконував, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи вдасться остаточно узгодити список для обміну полонених, який утримують на окупованих територіях Донбасу.

З часу останнього обміну полонених в українській делегації в Тристоронній контактній групі змінилося керівництво. На початку травня президент Зеленський затвердив її новий склад і посилив представництво України.

28 липня стало відомо, що очільник ТКГ, другий президент України Леонід Кучма, більше не братиме участь у перемовинах у Мінську. Йому на заміну прийшов перший президент України Леонід Кравчук. Згодом до ТКГ приєднався перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

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14 09 2020 12:42
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