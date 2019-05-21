Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського повідомили, що головою АП стане людина, якій довіряють

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Адміністрації президента людину, якій найбільше довіряє
Андрій Богдан розповів, що Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє.
У Зеленського повідомили, що головою АП стане людина, якій довіряють Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua

"Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду (голова АП, - ред.) має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Проте, яке рішення він ухвалить, я повідомити не можу", - відповів Андрій Богдан, радник президента з юридичних питань, йдеться в "УП".

На уточнення, чи може Зеленський призначити головою АП його, Богдан відповів, що таке рішення поки не ухвалено і можливо перші кадрові укази з'являться ввечері 21 травня.

Радник президента зазначив, що у випадку призначення його на якісь державні посади, він завершить свою адвокатську практику.

Читайте також: Володимир Зеленський розповів про свій перший указ

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2019 14:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.