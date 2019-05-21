У Зеленського повідомили, що головою АП стане людина, якій довіряють

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Адміністрації президента людину, якій найбільше довіряє

Андрій Богдан розповів, що Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє.

"Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду (голова АП, - ред.) має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Проте, яке рішення він ухвалить, я повідомити не можу", - відповів Андрій Богдан, радник президента з юридичних питань, йдеться в "УП".

На уточнення, чи може Зеленський призначити головою АП його, Богдан відповів, що таке рішення поки не ухвалено і можливо перші кадрові укази з'являться ввечері 21 травня.

Радник президента зазначив, що у випадку призначення його на якісь державні посади, він завершить свою адвокатську практику.

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