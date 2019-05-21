ПОЛІТИКА НОВИНИАндрій Богдан розповів, що Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського повідомили, що головою АП стане людина, якій довіряють
Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови Адміністрації президента людину, якій найбільше довіряє
Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua
"Володимир Зеленський вважає, що на таку посаду (голова АП, - ред.) має бути призначена людина з найближчого оточення, якій він довіряє. Проте, яке рішення він ухвалить, я повідомити не можу", - відповів Андрій Богдан, радник президента з юридичних питань, йдеться в "УП".
На уточнення, чи може Зеленський призначити головою АП його, Богдан відповів, що таке рішення поки не ухвалено і можливо перші кадрові укази з'являться ввечері 21 травня.
Радник президента зазначив, що у випадку призначення його на якісь державні посади, він завершить свою адвокатську практику.
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21 05 2019 14:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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