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У Зеленського сподіваються, що ВР все-таки прислухається до його пропозиції щодо інавгурації 19 травня

"Дочекаємося завтрашнього дня і почуємо відповідь на це запитання"
У команді новообраного президента України Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада все-таки може підтримати запропоновану ним дату інавгурації 19 травня.
У Зеленського сподіваються, що ВР все-таки прислухається до його пропозиції щодо інавгурації 19 травня Фото з вільних джерел

"Я сподіваюся, що ВР прислухається до пропозиції, яка прозвучала від новообраного президента, і проголосує за нього. Якщо ні - тоді, напевно, буде інша дата, але поки що давайте не гадати на кавовій гущі. Дочекаємося завтрашнього дня і почуємо відповідь на це запитання", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, коментуючи пропозицію фракції "Народний фронт" провести інавгурацію 28 травня.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

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13 05 2019 20:46
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