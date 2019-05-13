У Зеленського сподіваються, що ВР все-таки прислухається до його пропозиції щодо інавгурації 19 травня

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада все-таки може підтримати запропоновану ним дату інавгурації 19 травня.

"Я сподіваюся, що ВР прислухається до пропозиції, яка прозвучала від новообраного президента, і проголосує за нього. Якщо ні - тоді, напевно, буде інша дата, але поки що давайте не гадати на кавовій гущі. Дочекаємося завтрашнього дня і почуємо відповідь на це запитання", - сказав агентству "Інтерфакс-Україна" радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков, коментуючи пропозицію фракції "Народний фронт" провести інавгурацію 28 травня.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.