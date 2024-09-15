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У Зеленського спростували інформацію "Bild" про План перемоги, який нібито передбачає заморозку війни

15 вересня 2024, 15:15
У Зеленського спростували інформацію
Bil поширив фейк, переконані в ОФісі президента.
В Офісі президента спростували повідомлення німецької газети "Bild" про те, що президентський "План перемоги" нібито передбачає заморозку війни.
 
Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин.
 
Він зазначив, що видання поширило недостовірну інформацію, а Україна виступає проти будь-якого заморожування війни.
 
"Більд поширив фейк. Плану перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогоднішній день залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує!... Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влади України про це говорять. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - наголосив радник президента.
 
Раніше низка ЗМІ з посиланням на "Bild" повідомила, що нібито план перемоги Зеленського передбачатиме удари по території рф і "заморозку" війни.

 

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