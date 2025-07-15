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У Зеленського в Білому домі з'явився союзник: Меланія стала на бік України – The Times

15 липня 2025, 13:31
У Зеленського в Білому домі з'явився союзник: Меланія стала на бік України – The Times
Wikipedia
Перша леді США народилась і провела кілька років у колишній Югославії.

Дружина президента США Меланія Трамп стала на бік України та її президента Володимира Зеленського. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Перша леді народилася в колишній Югославії і часто нагадує чоловіку про жертви російських авіаударів по українських містах.

Вчора в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп сказав: 

"Я приходжу додому і кажу першій леді: "Я сьогодні говорив із путіним, у нас була прекрасна розмова". 

А вона відповідає: "Правда? А в цей час знову удар по місту".

Це демонструє, що Меланія тисне на чоловіка значно більше, ніж раніше вважалося. 

Крім того, останнім часом 55-річна перша леді часто знаходилась поза Вашингтоном, в Мар-а-Лаго у Флориді або у Trump Tower у Нью-Йорку поруч із сином Барроном, який навчається в Нью-Йоркському університеті.

З моменту інавгурації її чоловіка Меланія провела у Білому домі менше 14 днів. 

Інтерес першої леді США до війни в Україні можна пояснити її походженням. Меланія народилася за "залізною завісою" 1970 року і не раз висловлювала повагу до Рональда Рейгана, президента, який переміг у Холодній війні проти варварських режимів.

Крім того, вона часто розмовляє з сином словенською мовою, а також має паспорти країн Євросоюзу. 

Видання пише, що симпатії Меланії до України не дивні, адже вона виросла в колишній Югославії, де росії ніколи не симпатизували.

"У неї більше досвіду, ніж у багатьох членів кабінету, коли справа доходить до того, щоб донести свою позицію. Батько Меланії, Віктор Кнавс, якому 81 рік, продовжує їздити до Словенії, і тому вона в курсі політичних настроїв у Європі. Її батьківщина повністю підтримує Україну, і люди там у шоці від того, що США могли б припинити постачання зброї", – зазначають журналісти. 

Вона і раніше виявляла невдоволення агресією кремля, адже в лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення путіна, Меланія назвала вбивства мирних жителів "жахливими" і "трагічними". Тоді у своїх соцмережах вона звернулася до двох мільйонів підписників із закликом пожертвувати гроші Червоному Хресту і написала, що її "думки і молитви з українським народом".

Водночас її чоловік Дональд Трамп називав путіна "розумним" і "генієм".

війнаМеланнія Трамп

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