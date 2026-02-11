Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори та референдум в Україні

11 лютого 2026, 11:29
У Зеленського відреагували на
На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою.
В ОП відреагували на матеріал Financial Times про те, що Україна нібито оголосить про проведення виборів та референдуму вже 24 лютого. На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою.
 
Про це РБК-Україна повідомило джерело в президентському оточенні.
 
"Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори ", - сказав коротко виданню співрозмовник, коментуючи матеріал Financial Times.
 
Видання Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, а також осіб, "обізнаних із ситуацією", написало, що президент Володимир Зеленський нібито може в лютому оголосити про проведення виборів та референдуму щодо мирної угоди.
 
Мовляв, Київ почав планування президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з рф після тиску з боку США.
 
За словами співрозмовників видання, Зеленський буцімто має намір оголосити про це 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення росії.
 
У матеріалі стверджується, що адміністрація президента США Дональда Трампа зажадала від України провести обидва голосування до 15 травня, пригрозивши інакше позбавити Україну гарантій безпеки.
