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У Зеленського вирішили переглянути мораторій на експорт лісу через його неефективність

"Ідеологія введення мораторію була в тому, щоб зупинити незаконну вирубку, але цього не сталося"
Заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук упевнений, що мораторій на експорт лісу неефективний і його слід переглянути.
У Зеленського вирішили переглянути мораторій на експорт лісу через його неефективність Фото: facebook/aleksey.goncharuk

"Ідеологія введення мораторію на експорт деревини була в тому, щоб зупинити незаконну рубку. Очевидно, що цього не відбулося. Це означає, що цей захід не досяг тієї мети, для якої вводився", - сказав Гончарук, повідомляє LB.ua.

Він також нагадав, що Європейський Союз вважає, що введенням мораторію Україна порушила положення Угоди про асоціацію.

"Я не знайомий з юридичними тонкощами і нюансами цієї справи. Тому я не хотів би своєю позицією нашкодити позиції нашого уряду в Міжнародному комерційному арбітражному розгляді. Скажу тільки, що чинна модель, у тому числі мораторій, не вирішує проблем. Тому питання мораторію точно відкрите, і ми точно будемо комплексно переглядати це рішення", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 квітня, Верховна Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів, а також знизила обсяги вирубки і незаконного вивезення лісу, за які передбачена кримінальна відповідальність.

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09 07 2019 15:12
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