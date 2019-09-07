У Зеленського вирішили переглянути мораторій на експорт лісу через його неефективність

"Ідеологія введення мораторію була в тому, щоб зупинити незаконну вирубку, але цього не сталося"

Заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук упевнений, що мораторій на експорт лісу неефективний і його слід переглянути.

"Ідеологія введення мораторію на експорт деревини була в тому, щоб зупинити незаконну рубку. Очевидно, що цього не відбулося. Це означає, що цей захід не досяг тієї мети, для якої вводився", - сказав Гончарук, повідомляє LB.ua.

Він також нагадав, що Європейський Союз вважає, що введенням мораторію Україна порушила положення Угоди про асоціацію.

"Я не знайомий з юридичними тонкощами і нюансами цієї справи. Тому я не хотів би своєю позицією нашкодити позиції нашого уряду в Міжнародному комерційному арбітражному розгляді. Скажу тільки, що чинна модель, у тому числі мораторій, не вирішує проблем. Тому питання мораторію точно відкрите, і ми точно будемо комплексно переглядати це рішення", - сказав він.

Нагадаємо, що 25 квітня, Верховна Рада збільшила штрафи за вирубку та знищення лісів, а також знизила обсяги вирубки і незаконного вивезення лісу, за які передбачена кримінальна відповідальність.