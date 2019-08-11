Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У жовтні ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі інфляція зменшилась до 6,5% - Держстат

Темпи інфляції в Україні значно скоротилися та наблизилися до цільового значення Національного банку у 6,3% за підсумками 2019 року
За підсумками жовтня 2019 року ціни в Україні зросли на 0,7% проти цін у вересні та на 6,5% проти цін у жовтня 2018 року.
У жовтні ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі інфляція зменшилась до 6,5% - Держстат Фото: acf.ua

Такі дані наводить Державна служба статистики, повідомляє "Громадське".

Таким чином темпи інфляції в Україні значно скоротилися та наблизилися до цільового значення Національного банку у 6,3% за підсумками 2019 року.

"На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 27,2%) подорожчали гречані крупи. На 9,6–0,6% зросли ціни на яйця, овочі, молоко та молочну продукцію, сало, масло, яловичину", - повідомляють у Держстаті.

За даними відомства у жовтні впали ціни на м'ясопродукти та рибу (на 0,2% та 0,4% відповідно), а також на соняшникову олію (на 0,4%) та фрукти (на 0,6%).

Ціни на алкоголь у жовтні зросли на 0,8%, на одяг та взуття - на 1,9%. Тарифи на комунальні послуги впали на 0,4%, зокрема через падіння цін на газ на 4,3%.

Нагадаємо, що в Україну повернулась інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 11 2019 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.