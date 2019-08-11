У жовтні ціни в Україні зросли на 0,7%, а у річному вимірі інфляція зменшилась до 6,5% - Держстат
Такі дані наводить Державна служба статистики, повідомляє "Громадське".
Таким чином темпи інфляції в Україні значно скоротилися та наблизилися до цільового значення Національного банку у 6,3% за підсумками 2019 року.
"На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,9%. Найбільше (на 27,2%) подорожчали гречані крупи. На 9,6–0,6% зросли ціни на яйця, овочі, молоко та молочну продукцію, сало, масло, яловичину", - повідомляють у Держстаті.
За даними відомства у жовтні впали ціни на м'ясопродукти та рибу (на 0,2% та 0,4% відповідно), а також на соняшникову олію (на 0,4%) та фрукти (на 0,6%).
Ціни на алкоголь у жовтні зросли на 0,8%, на одяг та взуття - на 1,9%. Тарифи на комунальні послуги впали на 0,4%, зокрема через падіння цін на газ на 4,3%.
Нагадаємо, що в Україну повернулась інфляція: ціни зросли на 0,7% за місяць
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