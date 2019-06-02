У Житомирі підлітки жорстоко побили однолітку й виклали відео в інтернет
Подію відповідно зареєстровано, встановлено особу кривдниці, повідомляє прес-служба ГУНП в Житомирській області.
Водночас поліція просить не поширювати відео, що містить сцени жорстокості.
Зараз працівники ювенальної превенції Житомирського відділу поліції спілкуються з 14-річною дівчиною, яка є однією з основних дійових осіб на відео. Раніше вона вже неодноразово потрапляла в поле зору поліцейських за покидання місця проживання та інші негативні прояви поведінки.
Також з'ясовуються й інші учасники бійки, зняті на відео.
Станом на 17:00 поліцейські встановили особу дівчинки, яку побили, а також частину інших учасників події. Всі вони учениці кількох шкіл обласного центру. Триває перевірка.
Нагадаємо, що в селі Вишеньки Бориспільського району Київської області за знущання над ученицею батьків неповнолітньої притягнуто до адміністративної відповідальності.
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