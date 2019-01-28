НОВИНИГоловне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що невідомі вбили російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях у населеному пункті в зоні операції Об'єднаних сил.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні ООС невідомі застрелили російського бойовика, який відкрив вогонь по місцевих жителях
Про потерпілих серед місцевого населення не повідомляють
Фото: news.pn
"За даними розвідки, 23 січня невідомі особи застрелили з мисливської зброї російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях", - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
Про потерпілих серед місцевого населення не повідомляють.
Розвідка також повідомляє, що через цей інцидент в окупаційних військах з понеділка, 28 січня, починають роботу спеціальні комісії на чолі з російськими офіцерами, відповідальними за військово-політичну пропаганду.
Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС зафіксували один обстріл з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає.
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