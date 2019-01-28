У зоні ООС невідомі застрелили російського бойовика, який відкрив вогонь по місцевих жителях

Про потерпілих серед місцевого населення не повідомляють

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявляє, що невідомі вбили російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях у населеному пункті в зоні операції Об'єднаних сил.

"За даними розвідки, 23 січня невідомі особи застрелили з мисливської зброї російського військовослужбовця, який відкрив хаотичну стрілянину по місцевих жителях", - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Про потерпілих серед місцевого населення не повідомляють.

Розвідка також повідомляє, що через цей інцидент в окупаційних військах з понеділка, 28 січня, починають роботу спеціальні комісії на чолі з російськими офіцерами, відповідальними за військово-політичну пропаганду.

Нагадаємо, минулої доби в зоні ООС зафіксували один обстріл з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає.