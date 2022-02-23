У зоні ООС загинув український військовий, ще один поранений Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких - із застосуванням важкого озброєння

Російські окупаційні війська, станом на 17.00 23 лютого, 59 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український захисник поранений, ще один зазнав травмування.

Фото: mil.gov.ua

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ООС. «Станом на 17 годину 23 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 59 обстрілів, 54 з яких - із застосуванням важкого озброєння», - йдеться в повідомленні. Як зазначається, російські окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників: П’ять разів Новотошківського - з БМ-21 «Град», артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Золотого – з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Попасної – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Сім разів Південного – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири рази Пісків - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БпЛА із застосуванням ВОГ-17.

Чотири рази Світлодарська – з мінометів калібру 120 мм, реактивних піхотних вогнеметів «Джміль».

Чотирнадцять разів Богданівки – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120мм та 82 мм, БМП-1.

Сім разів Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових та ручних гранатометів, БМП-1, великокаліберних кулеметів.

Станиці Луганської – з артилерії калібру 122 мм.

Три рази Щастя - з БМ-21 «Град», мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чотири рази Авдіївки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

П’ять разів Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Гранітного – з протитанкових ракетних комплексів.

«Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення, несумісні з життям. Ще один - бойове травмування», - повідомили в пресслужбі. Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 22 лютого, збройні формування Російської Федерації здійснили 96 обстрілів. 22 лютого агресор задіяв реактивні системи залпового вогню, озброєння танків, артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загалом за минулу добу ворог використав 65 реактивних снарядів, 469 артилерійських снарядів та 577 мін. Читайте також: За чотири дні окупанти пошкодили 104 будинки біля лінії розмежування

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