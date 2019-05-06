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У ЗСУ розповіли, що зробили з російським судном, яке занесло у води України

"Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації"
Суховантаж під прапором РФ штормом занесло на територію України, де його помітили морські прикордонники. Вони не стали його затримувати, хоча і були підстави, а відпустили далі за курсом.
У ЗСУ розповіли, що зробили з російським судном, яке занесло у води України Фото:Facebook

За його інформацією, у середу, 5 червня, внаслідок шторму суховантаж Melita під прапором РФ, що прямував з Астрахані у порт Констанца, відхилився від курсу та заглибився в територіальні води України на відстань до 5 миль, повідомляє у Facebook прес-центр ВМС ЗСУ.

Зазначається, що морська охорона Дерприкордонслужби України виявила судно на траверзі Тендрівської коси та опитала згідно протоколу.


Фото:Facebook

У ВМС наголосили, що, не зважаючи на формальні підстави для затримання судна (порушення кордону та вимкнена система AIS), прикордонники "без затримок" спрямували судно Melita безпечним маршрутом до пункту призначення. Вони діяли відповідно до положень Міжнародної Конвенції про територіальне море та Конвенції ООН по морському праву.

"Україна – цивілізована європейська країна з верховенством права, на відміну від Російської Федерації", - підкреслили там.

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

 
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05 06 2019 21:17
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