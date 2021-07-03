У ЗСУ зафіксовано новий летальний випадок від Covid-19, за добу захворіли 63 людини - командування Медсил

"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР-тест від 16.02.2021 р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - зазначили у командуванні Медсил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, за добу госпіталізовано 17 хворих, інші перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я задовільний.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 16 218 людей, летальних випадків - 49.

"З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. Із них 488 військових медиків. За минулу добу на Covid-19 щеплено 704 людини", - підсумували в командуванні Медсил ЗСУ.