У ЗСУ зафіксовано новий летальний випадок від Covid-19, за добу захворіли 63 людини - командування Медсил
"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49 летальних випадків від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР-тест від 16.02.2021 р. Незважаючи на проведену терапію стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали", - зазначили у командуванні Медсил ЗСУ, пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, за добу госпіталізовано 17 хворих, інші перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. У всіх хворих стан здоров'я задовільний.
За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 16 218 людей, летальних випадків - 49.
"З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. Із них 488 військових медиків. За минулу добу на Covid-19 щеплено 704 людини", - підсумували в командуванні Медсил ЗСУ.
Читайте також: Понад 100 побічних реакцій на вакцинацію зафіксували в Україні, одну людину госпіталізували
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів
- ФОТО Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві
- Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?Що насправді спричинить за собою посилення заходів карантину через COVID - 2019 і чи варто продовжувати карантин?