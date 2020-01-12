УАФ пояснила рішення УЄФА присудити Україні технічну поразку у матчі з Швейцарією

Павелко обіцяє на найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропонувати затвердити в протоколі нові правила

Українська асоціація футболу (УАФ) отримала від Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) мотиваційну частину рішення щодо присудження національній збірній поразки у скасованому матчі Ліги націй зі Швейцарією.

Про це розповів генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, цитує сайт телеканалів Футбол 1/2/3, зазначає "Громадське".

"Українська команда зробила все, що було в її силах, щоб матч відбувся 17 або 18 числа відповідно до медичного протоколу УЄФА. Їхній головний аргумент полягав у тому, що українська сторона повинна була на наступний день забезпечити появу нової команди", - сказав Запісоцький.

Генеральний секретар УАФ пояснив, що Україна повинна була забезпечити участь у матчі нової команди, яку потрібно було б зібрати й відправити чартером до Швейцарії протягом 24 годин. Водночас він зазначає, що цю команду "було б складно назвати національною збірною".

За словами Запісоцького, цю вимогу УЄФА можна було б виконати, якби в розпорядженні збірної для цього була не доба, а хоча б два дні.

Що за матч?

Матч збірної України з футболу зі збірною Швейцарії у межах Ліги націй мав відбутися 17 листопада. Однак його скасували через те, що лікар швейцарського кантону Люцерн відправив українську збірну на карантин через позитивні тести на коронавірус. В УАФ кажуть, що у Швейцарії відмовилися зробити повторне тестування спортсменам і членам делегації, у яких були негативні результати.

Водночас після повернення збірної в Україну футболістам зробили повторні ПЛР-тести на COVID-19. Усі результати виявилися негативними, хоча у Швейцарії COVID-19 підтвердили загалом у 7 членів збірної, зокрема 6 гравців.

Раніше Українська асоціація футболу зазначала, що обидві збірні готові були зіграти поєдинок, однак рішення місцевої влади перекреслило таку можливість.

Відтак Апеляційний комітет Спілки європейських футбольних асоціацій присудив технічну поразку збірній України за скасований матч Ліги націй проти команди Швейцарії. В УАФ заявили, що рішення оскаржуватимуть.

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні", - наголосив Юрій Запісоцький.

У чому важливість цього матчу?

Україна та Швейцарія у цьому розіграші Ліги націй виступають у найсильнішому з чотирьох дивізіонів - A. Цей матч мав стати останнім на груповому етапі. У нашій групі також виступають збірні Іспанії та Німеччини.

До сьогоднішнього рішення УЄФА Україна мала 6 очок, а Швейцарія - 3. У першій зустрічі Україна вдома перемогла Швейцарію 2:1. Тепер технічна поразка з рахунком 0:3 робить збірну України останньою у квартеті, а за правилами ця команда вилітає у слабший дивізіон B.

Отже, збірній України, щоб залишитися у дивізіоні, нині можна розраховувати лише на апеляцію рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Як пояснює президент УАФ Андрій Павелко, таке рішення Апеляційного комітету є найгіршим з можливих варіантів у цій справі. Він називає його небезпечним прецедентом, який "завдає серйозного удару по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів".

Павелко також переконаний, що таке рішення не можна вважати поразкою команди Андрія Шевченка. Водночас зазначає, що історія зі скасуванням матчу Швейцарія - Україна продемонструвала, що протокол УЄФА потребує серйозних змін і доповнень. Зокрема в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин.

Павелко обіцяє на найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропонувати затвердити в протоколі нові правила. Вони передбачатимуть строк не менше 48 годин на формування нової збірної, якщо вона грає на виїзді, і не менше 24 годин, якщо вдома.

"Такі часові рамки дозволили б нам організувати й привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин", - вважає Павелко.

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